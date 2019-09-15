إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس الأحد الساعة السادسة مساء (17:00 تغ) في انتخابات رئاسية مفتوحة على كل الاحتمالات وسط اقبال ضعيف.
ودعي لهذه الانتخابات الديمقراطية الثانية في البلاد منذ ثورة 2011، أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس بين 26 مرشحا.
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