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إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس الأحد الساعة السادسة مساء (17:00 تغ) في انتخابات رئاسية مفتوحة على كل الاحتمالات وسط اقبال ضعيف.

ودعي لهذه الانتخابات الديمقراطية الثانية في البلاد منذ ثورة 2011، أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس بين 26 مرشحا.

 

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