جوتيريش يدين الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية ويدعو لضبط النفس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أدان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأحد الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان في السعودية ودعا الأطراف المعنية إلى منع حدوث أي تصعيد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان ”يدين الأمين العام هجمات يوم السبت على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية، والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها“.

وأضاف ”الأمين العام يدعو كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أي تصعيد في ظل تصاعد التوتر وإلى الالتزام الدائم بالقانون الدولي الإنساني“.