دبي تستضيف منتدى الاسكان العربي

اسماء السيد - دبي: تستضيف دبي في تشرين الأول/اكتوبر المقبل فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 2019، واجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
ويحضر المنتدى أكثر من 20 وزيرا عربيا، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص وكبرى الشركات.
وسيتم خلال المنتدى الذي ستنطلق فعالياته في السادس من تشرين الاول/اكتوبر المقبل ولمدة 3 أيام في دبي مناقشة موضوعات وقضايا "تخدم التوجه العربي المستقبلي في مجال الإسكان والتنمية"، بحسب المنظمين.
وتتمحور المناقشات حول 3 قضايا رئيسية هي "المدن الشاملة للجميع من أجل السعادة وجودة الحياة، والاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية، فضلا عن دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الإسكان الحكومي".
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