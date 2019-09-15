شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الأحد، إغلاق مراكز الاقتراع فى انتخابات الرئاسة، وبدء عمليات فرز الأصوات.

وكانت الهيئة أعلنت فى وقت سابق أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27,8% قبيل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع.

وفتحت مراكز الاقتراع فى تونس أبوابها صباح الأحد، أمام الناخبين لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية من بين 26 مرشحا، خلفا للرئيس الراحل الباجى قايد السبسي، وسط حالة ترقب وضبابية تسود المشهد السياسى بالبلاد.

ودعا نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فى وقت سابق الأحد، الشباب إلى اللحاق بالتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

وقال بفون فى مؤتمر صحفى موجها حديثه للشباب التونسي: "اخرجوا واذهبوا للتصويت.. هذا حق قامت من أجله ثورة عام 2011"، وتابع: "شباب تونس.. أمامكم ساعة قبل إغلاق مراكز الاقتراع".

ويتنافس فى الانتخابات 25 مرشحا بعد انسحاب المرشحين سليم الرياحى ومحسن مرزوق لصالح عبدالكريم الزبيدى الذى يعتبر حسب المراقبين من أبرز المرشحين للفوز بالرئاسة التونسية.



الإعلان عن إغلاق مراكز الاقتراع



بدء فرز الأصوات

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تفريغ الاصوات من الصندوق



صندوق انتخابى



عمليات فرز الأصوات



عملية فرز الأصوات



فتح الصندوق بعد انتهاء التصويت



فتح الصندوق



فتح صندوق الانتخابات