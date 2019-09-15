انت الان تتابع صادرات النفط #السعودية ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع بفضل المخزون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال مصدر مطلع بقطاع النفط لرويترز اليوم الأحد إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.

وتسبب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين أمس السبت في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية.

وذكر المصدر المطلع على التطورات أنه لم يتضح بعد إلى متى سيستمر تعطل إنتاج النفط لأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الهجوم "كانت كبيرة" ولا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها.