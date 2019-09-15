الان تتابع لأول مرة بالمملكة.. نقل كبد طفلة “متوفية دماغيًا” لأخرى في الدمام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 47 دقيقة - 8:42 م, 15 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 الجراحة استغرقت 6 ساعات أعلنت وزارة الصحة، نجاح عملية معقدة لأول مرة تجرى في المملكة، من خلال زراعة كبد طفلة لم يتجاوز عمرها 4 أشهر (٥كجم) “متوفية دماغياً” في الرياض إلى طفلة أخرى تبلغ من العمر عامين (١٢كجم) في المنطقة الشرقية.

واستغرقت العملية 6 ساعات داخل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

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