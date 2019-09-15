هواتف آيفون تحتوي على ميزة خفية

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الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

انتشرت تسريبات مؤخرا أن هواتف آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو Max تحتوي على ميزة خفية لم تعلنها أبل في مؤتمرها السنوي قد تكون نقطة تحول لأجهزة آيفون.



ذكر موقع بزنس إنسايدر أن الميزة ستسمح لهواتف آيفون بشحن الأجهزة الذكية الأخرى "لاسلكيا" مثل سماعات AirPods أو ساعة أبل، ويمكن تنشيط هذه الميزة لاحقا مع تحديث نظام التشغيل.

زعم المدون الموثوق Tech Sonny Dickson الذي يشتهر بنشر أسرار أبل أن "مصادر موثوقة ذكرت بوجود ميزة خفية في هواتف آيفون 11 وآيفون 11 برو لكنها معطلة حاليا".

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كانت هناك شائعات قوية عن قدوم آيفون 11 بميزة الشحن اللاسلكي في الأشهر التي سبقت إطلاقها، لكن أبل لم تعلن ظهور الميزة على خشبة المسرح خلال مؤتمر السنوي 10 سبتمبر في حال صحة التسريبات.

إذا كانت أجهزة آيفون الجديدة تملك هذه الميزة، يمكن أن تقوم أبل بطرح الميزة بشكل رسمي بشكل مغاير من خلال تحديث نظام تشغيل iOS في المستقبل.

في أبريل/ نيسان الماضي، أفاد المحلل الموثوق Ming-Chi Kuo بأن هواتف آيفون الجديدة ستشمل ميزة الشحن الثنائي، وأشارت شركة أبل إلى قوة البطاريات الجديدة خلال الحدث السنوي لكنها لم تقدم أي مؤشر على أنها قادرة على الشحن الثنائي.

وبحسب المصدر هناك إشارات في الهاتف تشير لوجود ميزة الشحن الثنائي، حيث تم وضع شعار أبل في الجزء الخلفي من الهواتف الثلاثة الجديدة في منتصف أسفل الهاتف، في حين أن الطرز السابقة تم وضع الشعار في النصف العلوي، وتكهن البعض بأن موقع الشعار يؤكد وجود ملحقات للشحن اللاسلكي.