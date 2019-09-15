الملك سلمان يتلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني

وعبر عن وقوف الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانب السعودية في محاربة الإرهاب الذي يستهدف أراضي المملكة وسلامة شعبها، مؤكدا على قدرة المملكة بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على التصدي على هذه الهجمات، باللإضافة إلى استطاعتها الوقوف ضد كافة كافة المحاولات البائسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

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وشكر عباس الملك سلمان على موقفه الشخصي وموقف المملكة الداعم لفلسطين على كافة المجالات والمستويات، وأخص الدعوة لحضور الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي اليوم الأحد في مدينة جدة.

بدوره، شكر الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس محمود عباس على هذا الموقف، مجددا تأكيده على مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية، حتى ينال شعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وفق وكالة "وفا".

كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، بوقت سابق من أمس السبت منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.