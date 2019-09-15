السعودية تهدف لاستعادة ثلث إنتاج النفط المفقود بحلول الاثنين

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وبحسب ما أفادت الصحيفة، قال مسؤول سعودي "يجب أن نتمكن من إعادة مليوني برميل من النفط ... بحلول يوم الغد."
وأضاف المسؤول "الموقف بالتأكيد أسوأ مما توقعنا في الساعات الأولى بعد الهجوم، لكننا نحاول التأكد من أن السوق لن يواجه أي نقص حتى يدخلنا الوضع الطبيعي بالكامل".
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وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".
وأضاف، "استهداف حقلي بقيق وخريص من أكبر العمليات في العمق السعودي؛ وسميت بعملية توازن الردع الثانية".
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، بوقت لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.
وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.
واستهدف الحوثيون، الشهر الماضي، حقل "شيبة" النفطي بطائرات مسيرة مفخخة؛ وقبلها شنوا هجوما على محطتين لضخ البترول، في أيار/مايو، ما تسبب في نشوب حرائق.
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