الانتخابات الرئاسية التونسية.. إغلاق كافة مكاتب الاقتراع

شهدت المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية نسبة إقبال ضعيفة على مراكز الاقتراع لم تتجاوز 27 بالمئة. ولم تتجاوز نسبة مشاركة التونسيين المقيمين بالخارج 12% وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات. ولاحظت مراسلة "سبوتنيك" إقبالا ضعيفا للشباب في أغلب مراكز الاقتراع بالعاصمة تونس وأيضا في عدد من محافظات البلاد. ومن المنتظر أن يتم نشر النتائج الأولية بداية من مساء اليوم، على أن تصدر هيئة الانتخابات النتيجة النهائية بصفة رسمية بعد غد الثلاثاء.

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