بعد تفجيرات أرامكو... محمد بن سلمان يظهر في الطائف

أقيم الحفل بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بحضور الأمراء والشيوخ ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولدى وصول ولي العهد لميدان الهجن يرافقه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كان في استقباله الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوطان الأخيران لمهرجان ولي العهد للهجن.

وألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة كلمة رفع فيها الشكر والعرفان للعاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده، على الدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به الرياضيون في المملكة، وحرصهما الدائم والمستمر على تطوير القطاع الرياضي بكل مجالاته لتمكين شباب وشابات السعودية من خدمة وطنهم في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية.

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وأوضح أن هذه النسخة من المهرجان شهدت مشاركة 13.377 مطية تنافست في 439 شوطا بمشاركة 4.080 مشاركا من ملاك الهجن.

وكانت جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" قد تبنت، أمس السبت، هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس السبت، إنه يحقق لمعرفة المتورطين في الهجوم بطائرات ميسرة على معامل شركة أرامكو السعودية للنفط.