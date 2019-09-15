السودان... حمدوك يقيل المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء في البيان، "على وزارتي الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار". وأضاف البيان "تم تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البزعي بتولي مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون".

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