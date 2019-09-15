انطلقت من العراق... صحيفة إسرائيلية: طائرات دون طيار إيرانية وراء الهجوم على "أرامكو"

وادعى الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الأحد، أن عشرات الطائرات دون طيار المتفجرة، صناعة إيرانية، هي التي نفذت هجوما على مصفاة بقيق السعودية، أمس السبت.

© REUTERS / Ahmed Jadallah

وأوضح الموقع العبري أن عشرات الطائرات دون طيار من نوع "درونز" قد أقلعت من قواعد الميليشيات العراقية الموالية لإيران في جنوب العراق، وبأن المسافة بين هذه القواعد والمنشآت النفطية السعودية ما يزيد قليلا عن 800 كم فقط.

وأفاد الموقع بأن هذا الهجوم يعتبر أكثر الهجمات الإيرانية توسعا على أهداف نفطية في الخليج، منذ أن بدأت الهجمات في المنطقة قبل 5 أشهر، وتحديدا في الأسبوع الثاني من مايو/آيار الماضي، حينما تم توسيع الجبهة الإيرانية ضد العقوبات الأمريكية في العراق.

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وحذر الموقع الإلكتروني العبري بلاده والولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء الحرس الثوري الإيراني لبنية تحتية لوجستية جوية في العراق، قادرة على استهداف "بنك أهداف" في الشرق الأوسط، عبر إطلاق عشرات الطائرات دون طيار "درونز" المتفجرة.

وكانت جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" قد تبنت، أمس السبت، هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس السبت، إنه يحقق لمعرفة المتورطين في الهجوم بطائرات ميسرة على معامل شركة أرامكو السعودية للنفط.