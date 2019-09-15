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وادعى الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الأحد، أن عشرات الطائرات دون طيار المتفجرة، صناعة إيرانية، هي التي نفذت هجوما على مصفاة بقيق السعودية، أمس السبت.
© REUTERS / Ahmed Jadallah
وأفاد الموقع بأن هذا الهجوم يعتبر أكثر الهجمات الإيرانية توسعا على أهداف نفطية في الخليج، منذ أن بدأت الهجمات في المنطقة قبل 5 أشهر، وتحديدا في الأسبوع الثاني من مايو/آيار الماضي، حينما تم توسيع الجبهة الإيرانية ضد العقوبات الأمريكية في العراق.
وحذر الموقع الإلكتروني العبري بلاده والولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء الحرس الثوري الإيراني لبنية تحتية لوجستية جوية في العراق، قادرة على استهداف "بنك أهداف" في الشرق الأوسط، عبر إطلاق عشرات الطائرات دون طيار "درونز" المتفجرة.
وكانت جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" قد تبنت، أمس السبت، هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس السبت، إنه يحقق لمعرفة المتورطين في الهجوم بطائرات ميسرة على معامل شركة أرامكو السعودية للنفط.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلقت من العراق... صحيفة إسرائيلية: طائرات دون طيار إيرانية وراء الهجوم على "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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