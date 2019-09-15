دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تستعرض مواصفات جهاز Surface Pro 7 المرتقب من مايكروسوفت ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة مايكروسوفت مؤتمرها القادم في 2 من شهر أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جهاز Surface Pro 7 خلال فعاليات المؤتمر، وفي تسريبات جديدة كشف عن المواصفات المتوقعة لهذا الإصدار.

حددت شركة مايكروسوفت موعد مؤتمرها القادم في بداية شهر أكتوبر، للإعلان عن إصدارات الشركة الجديدة، حيث أشارت التسريبات إلى أن عملاق البرمجيات ستكشف عن جهازها المميز بشاشة مزدوجة، أيضاً من المتوقع أن تعلن الشركة عن Surface Book 3، وSurface Laptop 3 وأيضاً تحديث جهاز Surface Pro 7.

ولقد جاءت أحدث التسريبات بتفاصيل جديدة عن جهاز Surface Pro 7 الذي يقدم من مايكروسوفت هذا العام بأكثر من نموذج بتكوينات مختلفة تأتي كالآتي:

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جهاز Surface Pro 7 يضم معالج إنتل Core i3، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في ذاكرة SSD.

جهاز Surface Pro 7 يضم معالج إنتل Core i5، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في ذاكرة SSD.

جهاز Surface Pro 7 يضم معالج إنتل Core i5، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في ذاكرة SSD

جهاز Surface Pro 7 يضم معالج إنتل Core i7، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في ذاكرة SSD

جهاز Surface Pro 7 يضم معالج إنتل Core i7، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في ذاكرة SSD.

كما يشير التقرير إلى أن الأجهزة ستضم الجيل العاشر من معالجات إنتل الذي يتميز بدقة تصنيع 10 نانومتر، ومن المتوقع أن يأتي جهاز Surface Book 3 بنفس التكوينات المميزة لجهاز Surface Pro 7.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تستعرض مواصفات جهاز Surface Pro 7 المرتقب من مايكروسوفت ظهر على التقنية بلا حدود.