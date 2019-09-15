شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، إعفاء مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إسماعيل محمد أحمد عيساوى من منصبه.
وذكر مجلس الوزراء، ف بيان، اليوم الأحد، أن حمدوك وجه وزارتى الثقافة والإعلام، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، موضحا أنه تم تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البزعى، بتولى مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وكان حمدوك انتقد، فى مؤتمر صحفى، تغطية تلفزيون السودان للأحداث الجارية فى البلاد.
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