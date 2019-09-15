شكرا لقرائتكم خبر عن فى سابقة هى الأولى.. إسرائيل تسمح للمستوطنين بشراء الأراضى من الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة هى الأولى من نوعها ذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلى أوصى في تقرير له أعد مؤخرًا بالسماح للمستوطنين بشراء الأراضى من الفلسطينيين بشكل شخصى، ودون وساطة شركات أو هيئات حكومية.

وأكدت الوكالة إن التوصية تعتبر غير مسبوقة على الإطلاق، وانتظرها المستوطنون عشرات السنين، مشيرة إلى أنه من المتوقع تبنى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية توصية الجيش، وبحسبها يتوجب إزالة القيود المفروضة على شراء الأراضى فى الضفة دون وساطة شركات.

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وعادة ما يلجأ المستوطنون لشراء الأراضى الفلسطينية عبر الاحتيال وباشتراك طرف ثالث من العملاء والشركات الوهمية.