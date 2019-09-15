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وزيرة الخارجية السودانية تشيد بدور وكالات وبرامج الأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، بالدور الذى تقوم به وكالات وبرامج الأمم المتحدة فى السودان، فى دعم وتعزيز الاستقرار، خاصة فى مناطق النزاعات، وذلك لدى لقائها، اليوم الأحد، رئيسة الفريق القطرى للأمم المتحدة، منسقة المساعدات الإنسانية، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، قوى سون.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - إن اللقاء ناقش الترتيبات الجارية لمشاركة السودان فى اجتماعات الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري.

من جانبها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الالتزام بتقديم العون للسودان، ودعمه للتحول من مرحلة توفير المساعدات الإنسانية، الى إعادة الإعمار والتنمية.

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