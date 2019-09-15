شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة بالسودان يؤكد الاهتمام بقضايا البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان عائشة موسى، دعم واهتمام الحكومة الانتقالية بقضايا البيئة فى البلاد.

والتقت موسى، اليوم الأحد، رئيس اللجنة التمهيدية لتجمع البيئيين خالد محمد الحسن، الذى أوضح أن اللقاء تناول قضايا تنظيم المهن والتخصصات البيئية.

وقال الحسن، فى تصريح صحفى، إنه ناقش مع عضو مجلس السيادة أهمية الإصلاح فيما يتعلق بقانون البيئة، مشيرا إلى أنه قدم رؤية حول الإصلاح وتقوية قانون البيئة، إلى جانب إنشاء وزارة خاصة بالبيئة، أسوة ببقية الوزارات.