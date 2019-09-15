رئاسيات تونس.. نسبة التصويت 35% قبل ساعة من إغلاق الصناديق

تونس / يامنة سالمي / الخليج 365

تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت بالانتخابات الرئاسية التونسية في عموم البلاد 35% عند 17:00 بالتوقيت المحلي؛ أي قبل ساعة من بدء الاقتراع.

أعلن ذلك نبيل بفون رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، في المركز الإعلامي للهيئة بالعاصمة تونس.

وقال: "المعطيات الحالية التى توصلت إليها الهيئة تشير إلى ارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لتتجاوز 35%".

وحث بفون التونسيين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، قائلا: "تونس تستحق اليوم أن يخرج شبابها في هذه الساعة للتصويت".

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من جانبه، تحدث المدير التنفيذي لشبكة "مراقبون في تونس" (غير حكومية)، كريم سيالة، عن التجاوزات التي رصدتها منظمته خلال الاقتراع.

وقال سيالة، للأناضول: "رصدنا حملات انتخابية متواصلة في الشارع ومحاولات تأثير على الناخبين واستقطابهم بصفة علنية، وهناك أحزاب (لم يذكرها) تحاول خارج مراكز الاقتراع استقطاب الناخبين والتأثير عليهم للتصويت لمرشحهم".

وأضاف: "التجاوزات لم تكن في المحيط المباشر لمراكز الاقتراع أو داخلها أو في مكاتب الاقتراع؛ حيث كان هناك احترام داخل مكاتب الاقتراع للإجراءات القانونية إذ لم تحصل تجاوزات تؤثر على تصويت الناخب داخل المكاتب".

وشدد سيالة على أن "التجاوزات تحصل بعيدا عن مراكز الاقتراع، ولا يمكن ردعها لأن أعوان ومراقبي هيئة الانتخابات والمراقبين ليس لهم التوسع الجغرافي لمراقبة وردع التجاوزات خارج مكاتب الاقتراع".

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