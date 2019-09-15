إدلب.. مقتل 5 مدنيين في قصف للنظام وانفجار "هاون"

إدلب/ الخليج 365

قُتل مدني جراء هجمات نظام الأسد، و4 آخرون، في انفجار قذيفة هاون، الأحد، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واستهدفت قوات النظام السوري مناطق سكنية في بلدات وقرى تابعة لإدلب، منذ صباح الأحد.

وقال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني بإدلب (الخوذ البيضاء)، للأناضول، إن مدنيًا قُتل جراء هجمات النظام على منطقة "كنصفرة".

من جهة أخرى، انفجرت قذيفة هاون سقطت في وقت سابق قرب مخيم في منطقة "بينين".

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وأسفر الانفجار عن مقتل 4 مدنيين، بينهم أطفال.

وقُتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ اتفاق سوتشي.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد".

كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.