رئيس البرلمان الأردني: اتفاقية السلام مع إسرائيل "مهددة"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني (البرلمان)، إن محاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية "لن يتم القبول به مطلقاً".

وأضاف الطراونة أن "مسار السلام مع المحتل بات مهدداً ومجلس النواب لن يتردد أبداً في الضغط على الحكومة لإعادة النظر بالاتفاقية"، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

جاء ذلك، خلال لقائه، الأحد، وفداً برلمانياً ألمانياً، عن الحزب الديمقراطي الحر، ممثلاً برئيسه "الكسندر غراف لامبسدورف"، والعضو أولاف دير بيك، وفق بيان لمكتب الطراونة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

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وتناول الطراونة والوفد الألماني، بحسب المصدر ذاته، الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وخطورتها على أمن واستقرار المنطقة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض سيادة الاحتلال على غور الأردن وشمال البحر الميت.

ولم يذكر البيان موعد وصول الوفد الألماني للمملكة، ومدة زيارته لها.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام، جرى توقيعها في أكتوبر/تشرين أول عام 1994 برعاية أمريكية؛ بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل بين البلدين.

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