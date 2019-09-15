القاهرة وواشنطن تنفذان تدريبًا مشتركًا لـ"مكافحة الإرهاب"

القاهرة/ الخليج 365-

نفذت القوات الخاصة المصرية ونظيرتها الأمريكية، تدريبًا مشتركًا؛ لـ"مكافحة الإرهاب".

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان الأحد، إن التدريب يأتي "في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة".

وأشار إلى أن التدريب المشترك (JCET) لمكافحة الإرهاب أقيم بمصر، دون تفاصيل عن مدته أو مكانه داخل البلاد.

وأضاف: "نفذته عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية".

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وتضمن التدريب، وفق البيان، "التعامل مع العبوات الناسفة، وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال في المدن والمناطق المبنية والأراضي المفتوحة".

كما تضمن التدريب "القضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة إثناء إدارة العمليات، وكذلك التدريب الطبي التكتيكي".

والتدريب (JCET) تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات (لم يحددها) لـ"تبادل الخبرات مواجهة التهديدات والتحديات المختلفة"، وفق بيان المتحدث باسم الجيش المصري.

و(JCET) برنامج أمريكي تنفذه قوات العمليات الخاصة الأمريكية مع نظرائها في الدول الحليفة، لتطوير التكتيكات والمهارات العسكرية.

والعلاقات المصرية الأمريكية تُوصف بـ "الوثيقة والإستراتيجية"، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، وذلك منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل العام 1979.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.