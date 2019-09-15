الأسرى الفلسطينيون بسجون إسرائيل يهددون بالتصعيد

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

هدد الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بـ"التصعيد" احتجاجا على تنصل سلطات سجون الاحتلال من تنفيذ مطالبهم، وفق بيان لمكتب "إعلام الأسرى" التابع لحركة حماس.

وأضاف المكتب، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه،:"الحركة الأسيرة تدعو كافة الأسرى للتهيؤ والتأهب لأي قرار يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الصهيونية".

وذكر أن "إدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إزالة أجهزة التشويش المسرطنة".

وتابع: "قيادات جديدة من الحركة الأسيرة وعدد من السجون ستلتحق بالإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية لعدم تنفيذ مطالب الأسرى".

ولفت أن الأوضاع داخل السجون:" آخذة منحنى التصعيد والساعات القادمة حاسمة".

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وأشار إلى أن "الأسرى يُغلقون قبل قليل معظم الأقسام داخل السجون تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام، وعددهم 23 أسير 5 منهم أوقفوا شرب الماء".

وتضع إدارة السجون أجهزة تشويش داخل السجون في محاولة على التشويش على أجهزة الاتصال التي يتم إدخالها سرا للمعتقلين.

وتسبب أجهزة التشويش آلاما وصداعا للمعتقلين، وتمنعهم من التواصل مع أهلهم في ظل عدم السماح لهم باستخدام هواتف عمومية في السجون، حسب مؤسسات حقوقية وأهالي معتقلين.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل.

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