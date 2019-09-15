تركي بن طلال يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة غداً الاثنين

ابها

يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة، مساء غدٍ الاثنين انطلاق برامج وفعاليات المؤتمر تحت شعار (البيئة والتنمية المستدامة في منطقة عسير) والذي يستمر حتى الخميس المقبل بفندق قصر أبها.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالموارد البيئية الاقتصادية، وتسليط الضوء على البيئات الجبلية بالمملكة والجهود المبذولة؛ والتوجهات المستقبلية لقطاع البيئة بإعتبارها عامل جذب إقتصادي وسياحي هام؛ فيما يعزز المؤتمر سبل المحافظة على البيئة واستدامتها وتحقيق التنمية فيها، كما يهدف إلى الاستفادة من التجارب الدولية في تنمية البيئات الجبلية.

ويشارك في المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة ٥٦ متحدثاً ما بين ممثلين لمنظمات عالمية وأكاديميين وأصحاب تجارب بيئية ناجحة، وخبراء جيولوجيون، وأساتذة جامعات، ورؤساء شركات، ومستشارون ومهتمون بالمجال البيئي ،فيما يصاحب المؤتمر معرضًا بيئياً يشارك فيه عددٌ من الهيئات والقطاعات والشركات المحلية والأجنبية ذات العلاقة بالمجال البيئي.