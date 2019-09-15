روحاني: يجب إيقاف الحرب وإقامة هدنة في اليمن

موسكو - سبوتنيك. ونقل التلفزيوني الإيراني عن روحاني قوله قبيل قبل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول الأزمة السورية: "يجب أن تكون هناك هدنة في اليمن ويجب وقف الحرب على هذا البلد"، مشيراً إلى أن "الأزمات التي تواجه منطقتنا يجب أن تحل بالحوار بين دول الجوار".

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وأضاف الرئيس الإيراني أن "واشنطن تدعم الرياض في حرب اليمن ولا بد بأن تعترف أمريكا بأن مداخلاتها في المنطقة تؤدي إلى عدم الاستقرار" وأن "على الأمريكيون أن يعلموا أن العامل الرئيسي لاستتباب الأمن في المنطقة هو وقف اعتداءاتهم واعتداءات الكيان الصهيوني".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.