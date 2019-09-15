- 1/2
- 2/2
موسكو - سبوتنيك. أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم بهجوم الطائرات بدون طيار على البنية التحتية النفطية في السعودية ، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوادث لا تسهم في استقرار سوق الطاقة .
© REUTERS / Ahmed Jadallah
وأشار بيسكوف إلى أن الجانب السعودي لم يطلب المساعدة من روسيا بعد الهجوم ، مضيفا بقوله " ولا يُعرف ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة. من غير المرجح هذا، حيث ولديهم، هم أنفسهم كل القدرات اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: السعودية لم تطلب المساعدة الروسية بعد هجوم الطائرات المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.