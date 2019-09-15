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موسكو: السعودية لم تطلب المساعدة الروسية بعد هجوم الطائرات المسيرة

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موسكو - سبوتنيك. أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم بهجوم الطائرات بدون طيار على البنية التحتية النفطية في ، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوادث لا تسهم في استقرار سوق الطاقة .

© REUTERS / Ahmed Jadallah

وقال بيسكوف لصحيفة "فيدوموستي" : "إن هجوم الطائرات بدون طيار على البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية هو تطور مقلق لسوق النفط... وبطبيعة الحال، فإن أي اضطراب من هذا القبيل لا يسهم في استقرار سوق الطاقة... والرئيس على علم بالتأكيد بهذه الأحداث".

وأشار بيسكوف إلى أن الجانب السعودي لم يطلب المساعدة من روسيا بعد الهجوم ، مضيفا بقوله " ولا يُعرف ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة. من غير المرجح هذا، حيث ولديهم، هم أنفسهم كل القدرات اللازمة".

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