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واعتبر النائب اللبناني أن هذا الموضوع هو "موضوع سيادي بامتياز، ولا يمكن للبنان أن يخضع لأي ابتزاز من أمريكا أو غيرها".
© AP Photo / Hussein Malla
وتابع: "العميل الخائن عامر الفاخوري الذي ارتكب ما ارتكب من جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين واللبنانيين وهو يحمل غير الجنسية اللبنانية التي يجب أن لا يتمتع بها بعد اليوم، جنسيتين جنسية العدو الإسرائيلي والجنسية الأمريكية، خيانة لا يمكن التخفيف عنها ولا تسقط بمرور الزمن أياً تكن المبررات والأسباب".
وشدد هاشم أن "من عمل على تسهيل العودة بهذا الشكل يجب ملاحقته، ويجب متابعة القضية للنهاية لتتكشف كل ملابساتها وإنزال العقوبات ليس فقط بحق العميل الخائن بل عقوبات على من سهل وشجع هذه العودة بهذه الطريقة".
وأشار النائب اللبناني إلى أنه " لا يوجد في قاموسنا شيء اسمه "المبعدين" هناك فارين إلى الأراضي المحتلة، ومن الممكن أن يعودوا إلى لبنان ولكن فليخضغوا للمحاكمات العادلة التي تعرف كيف تقتص من العملاء والخونة، سابقاً كنا قد طرحنا فكرة أن يتم دعوتهم للعودة خلال فترة معينة وليخضعوا وفق الأصول القانونية والدستورية والوطنية لإنزال العقوبات بمن يستحق، و أن يكون هناك مهلة معينة خلال 3 أشهر أو 6 أشهر، من يعود يخضع لكل متطلبات القضاء والعدالة ومن لا يعود خلال هذه المهلة تسقط الجنسية عنه وتسحب منه ويتم التعاطي معه على أساس أنه من مواطني العدو".
وقد أعلن الأمن العام اللبناني توقيف القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام جنوبي لبنان، العميل الإسرائيلي عامر الياس الفاخوري بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية بجواز سفر أمريكي، و ادعت النيابة العامة العسكرية عليه بجرائم "الانخراط في صفوف جيش العدو والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية والتسبب بقتل لبنانيين، جرّاء التعذيب والتنكيل بهم".
وتقدم 34 محامياً و10 أسرى محررين بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد العميل الفاخوري طالبين توقيفه ومحاكمته وإصدار أشد العقوبات بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب لبناني معلقا على عودة "فاخوري": الخيانة لا تسقط بمرور الزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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