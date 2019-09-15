القوات الخاصة المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا مشتركا لمكافحة الإرهاب

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة والتى أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

كما تم التدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها، وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال في المدن والمناطق المبنية والأراضى المفتوحة، والقضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة إثناء إدارة العمليات وكذلك التدريب الطبي التكتيكي.

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وألقى قائد قوات الصاعقة خلال إحدى مراحل التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مرحبا بالقوات الأمريكية المشاركة على أرض مصر.

وأكد قائد قوات الصاعقة، على عمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

يذكر أن التدريب (JCET) تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعي لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة.