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يشارك في المعرض 122 مصورًا فوتوغرافيًّا من 25 دولة عربية وأجنبية، وتتوزع المعارض على 22 موقعاً بين صالات عرض وأمكنة عامة في الهواء الطلق، في بيروت، طرابلس، صيدا، بعلبك وصور وحمانا وغيرها من المناطق.
© Sputnik . zahraa alamir
مئات اللقطات من مختلف الدول في مهرجان بيروت للصورة
تعكس معارض المهرجان التنوع في عالم الصورة الفوتوغرافية وتتنوع المعارض بين ما هو تكريم لشخصيات ساهمت في تأسيس مهنة التصوير الفوتوغرافي في العالم العربي إلى معارض صور من حول العالم ومعارض التصوير الصحفي والوثائقي، معارض التصوير المفاهيمي، بالإضافة إلى معارض تعالج قضايا البيئة والإنسان بمقاربات فنية.
© Sputnik . zahraa alamir
مئات اللقطات من مختلف الدول في مهرجان بيروت للصورة
ويهدف "مهرجان بيروت للصورة" إلى تعزيز ثقافة الصورة، إبراز مواهب المصورين وتأمين مساحة للتفاعل الثقافي، والتأكيد على الدور الذي كانت تلعبه بيروت، واستعادة موقعها كملتقى للثقافة العربية وثقافات العالم.
© Sputnik . zahraa alamir
مئات اللقطات من مختلف الدول في مهرجان بيروت للصورة
وهذه هي النسخة الأولى من المهرجان تقدم لها 678 مصورًا ومصورة، من 36 جنسية، يقيمون في 41 دولة من العالم، بطلباتهم للمشاركة في المهرجان، وأرسلوا 3884 صورة بين إفرادية وضمن قصص مصورة، وقد اختارت لجنة مختصة من بينها 600 صورة.
المعرض من تنظيم"جمعية مهرجان الصورة – ذاكرة" بالتعاون مع "اتحاد المصورين العرب" و"دار المصور" في بيروت.
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