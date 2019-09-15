روحاني: دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب

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موسكو - سبوتنيك. ونقل التلفزيوني الإيراني عن روحاني قوله قبيل قبل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول الأزمة السورية: "موقف الولايات المتحدة الأمريكية يدعم الإرهاب في سوريا"، مضيفاً بقوله "أكدنا أن سوريا ومصيرها بيد شعبها ولابد من دعم دمشق لإعادة الاستقرار في البلاد".
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وأشار الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحفي له، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن لغة الإدارة الأمريكية تفتقد إلى الخبرة.. "وهم حديثو العهد بالسياسة".
وحول الوجود الإيراني في سوريا قال الرئيس روحاني في المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام: وجودنا مستمر في سوريا لمكافحة الإرهاب.. ولن نخرج إلا بطلب من الحكومة السورية.
وبدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جلسة مجلس الأمن التي ترأسها وناقشت مسألة نزع الأسلحة النووية: "إن النظام الإيراني رأس حربة في نشر الإرهاب… ولا يجب أن يسمح له بحيازة السلاح النووي".
وأكد ترامب على أن "أي حل في سوريا يجب أن يتضمن خطة للتعامل مع إيران".
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