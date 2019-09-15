قوات "الحشد الشعبي" في العراق تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة في صلاح الدين

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان: "أن قوة من أبطال اللواءين 41 و43 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من معالجة طائرة مسيرة مجهولة كانت تحلق فوق قاطع عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي".

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE

وأضاف، أنه تم الاتصال بقيادة العمليات المشتركة والتأكد من عدم عائدية هذه الطائرة لها وعدم علمهم أيضا بهويتها، مشيرا إلى أن القوة باشرت بالتصدي لمعالجتها.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي، أواخر الشهر الماضي، أن مقارها تعرضت لقصف قرب الحدود مع سوريا من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أمريكي.

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وأعلن الحشد، في وقت سابق، مقتل اثنين من عناصره وإصابة آخر في قصف بطائرتين بدون طيار مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع له في القائم بالأنبار على الحدود مع سوريا.

كما أثير جدل واسع في الأوساط العراقية بعد ورود أنباء عن تعرض قاعدة بلد الجوية التي تضم كدس عتاد للحشد الشعبي لقصف من طائرة مجهولة، مما أسفر عن حدوث تفجيرات للعتاد واندلاع حريق هائل في المنطقة جرى السيطرة عليه بعد ساعات.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، اتهم واشنطن، التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بإدخال 4 طائرات مُسيرة إسرائيلية لاستهداف مقرات عسكرية عراقية.

ويعتقد أن قوات الحشد الشعبي، التي تشكلت من فصائل معظمها شيعية لمحاربة تنظيم "داعش" في 2014، تحظى بدعم كبير من إيران، والتي تتهمها إسرائيل بدعم الإرهاب وتهديد أمنها.