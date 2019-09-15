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الكويت تعزز إجراءاتها الأمنية... وتحقيقات بشأن طائرات مسيرة رصدت بالقرب من السواحل

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ونقل موقع "القبس" الإلكتروني أن:

© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERS

"وجه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر".

من جهتها قدمت القيادات الأمنية تقريرا موجزا عن الوضع الأمني بشكل عام وتناول التقرير العمليات التي استهدفت منشآت نفطية داخل .

وبحسب الموقع، بينت رئاسة الأركان أنها: "على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة".

وعلى محور آخر، كشف الصالح أن القيادات الأمنية باشرت بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها.

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