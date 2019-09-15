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ونقل موقع "القبس" الإلكتروني أن:
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من جهتها قدمت القيادات الأمنية تقريرا موجزا عن الوضع الأمني بشكل عام وتناول التقرير العمليات التي استهدفت منشآت نفطية داخل السعودية.
وبحسب الموقع، بينت رئاسة الأركان أنها: "على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة".
وعلى محور آخر، كشف الصالح أن القيادات الأمنية باشرت بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعزز إجراءاتها الأمنية... وتحقيقات بشأن طائرات مسيرة رصدت بالقرب من السواحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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