اليمن… بيان مشترك يدعو لإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف العربي

القاهرة - سبوتنيك. وأرجع البيان، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك"، سبب ذلك إلى ما أسموه "الانحراف عن الأهداف، التي جاء من أجلها التحالف".
وأصدر وزيرا الداخلية والنقل ونائب رئيس البرلمان اليمني، بيانا مشتركا بشأن الوجود الإماراتي في اليمن.
وقال البيان: "الإمارات انحرفت عن الأهداف، التي دعت التحالف لإسقاط انقلاب الحوثي واستعاد مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي".
وأضاف: "تبنت الإمارات ودعمت انقلابا مماثلا على الشرعية في عدن وتبنت ودعمت ولا زالت تدعم مشاريع تمزيق اليمن ونسيجه الوطني والمجتمعي من خلال إنشاء وتسليح مليشيات مسلحة تابعة لها خارج إطار مؤسسات الدولة وإداراتها".
وأدان البيان ما وصفه بـ"جريمة الاعتداء على الجيش الوطني (اليمني) من قبل الطيران الإماراتي"، مؤكدا على "قيام الحكومة بمقاضاتها في المحاكم الدولية وفتح ملفات الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية خلال الأربع سنوات الماضية".
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