شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات العاشرة عالمياً فى الاستثمار السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صُنفَت الإمارات في المركز العاشر عالمياً والأول إقليمياً على قائمة أفضل وجهات العالم للاستثمار في قطاع السياحة والسفر لعام 2019، والتي أصدرتها مجلة "سي إي أو وورلد" الأمريكية.

وتفوقت الإمارات على كلٍ من أستراليا؛ كندا؛ سويسرا؛ إيطاليا. كما تفوقت الإمارات على النرويج؛ الدنمارك، والسويد، ولكسمبورج، وبلجيكا، واليونان، والتي احتلت المراكز من الــ25 وحتى الــ30 على التوالي.

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وكانت المراكز التسعة الأولى على القائمة من نصيب سنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وماليزيا واليابان والمملكة المتحدة وتايلاند، على التوالي.