شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 10 مسلحين بحركة الشباب المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلامية صومالية، مقتل 10 مسلحين بحركة الشباب المتطرفة وإصابة آخرين على يد القوات الصومالية، وذلك بعدما هاجم مسلحو "الشباب" 4 مناطق فى محافظة شبيلى السفلى جنوبى البلاد.

وقال علي وائل أحد كبار ضباط الشرطة ببلدة قوريولى، حسبما ذكرت إذاعة "شبيلى" الصومالية، اليوم الأحد، : "إن مسلحى الشباب هاجموا قاعدة عسكرية بالبلدة، بعدها قامت القوات الصومالية بالتصدى لهم وقتل 10 أفراد منهم على الأقل"، مشيرًا إلى إصابة عدد من الجنود الصوماليين فى هذا الهجوم.

يشار إلى أنه لم يعرف حتى الآن عدد الإصابات الناجمة عن مهاجمة أفراد الحركة المتطرفة لثلاث بلدات.