شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة العمل السودانية تؤكد ضرورة وضع إطار لـ "الحماية الاجتماعية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بالسودان، أهمية وضع إطار استراتيجى لـ "الحماية الاجتماعية" فى السودان.
وأشادت الشيخ، خلال لقائها، اليوم الأحد، مع بعثة منظمة "يونيسيف" التابعة للمركز الدولى للسياسات والنمو الشامل، بالدور الفاعل والمتعاظم، الذى ظلت تضطلع به منظمة "يونيسيف"، فى شتى المجالات مع مؤسسات ووحدات الوزارة.
وأطلعت على المراحل والخطوات التنفيذية، لتنظيم "المركز الدولى للسياسات والنمو الشامل" ورشة عن آليات ووحدات ومؤسسات وإدارات الوزارة العاملة فى مجال الحماية الاجتماعية، والتى تستمر لمدة أسبوع، وتأتى فى إطار تبادل المعلومات وإحكام عملية التنسيق وتوحيد الجهود والعمل المشترك، فى إطار بدء وضع "استراتيجية الحماية الاجتماعية" بالسودان.
وأشادت بعثة منظمة "يونيسيف" بالتعاون المثمر مع السودان، وتعزيز الشراكة فى كافة المجالات.
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