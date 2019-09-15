شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب العمل بالعاصمة السعودية تضبط 440 مخالفة وتنذر 232 منشأة تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها فى العاصمة وكلاً من محافظات، الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمى والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بنى تميم وسدير، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وأسفرت الحملات عن ضبط 440 مخالفة وإنذار 232 خلال أسبوع.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالى، استمرار الحملات التفتيشية فى العاصمة ومختلف محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون فى تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "2894"زيارة تفتيشية.

ودعا الدكتور السيالى المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".