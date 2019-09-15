أنقرة/ الخليج 365
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إن بلاده ستواصل تعزيز تعاونها مع الأردن في العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، حول لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية.
وكتب الوزير: "التقينا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. سنواصل تعزيز تعاوننا مع الأردن. القضية الفلسطينية أيضًا إلى جانب علاقاتنا الثنائية، من خلال بذل الجهود سويا".
والأحد، انطلق الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.
وينعقد الاجتماع بطلب من السعودية، دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.
ويبحث "اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي"، وفق بيان سابق للمنظمة (تضم 57 دولة مقرها جدة).
وأعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة الثلاثاء "سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشاووش أوغلو: سنواصل تعزيز تعاوننا مع الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.