تشاووش أوغلو: سنواصل تعزيز تعاوننا مع الأردن

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إن بلاده ستواصل تعزيز تعاونها مع الأردن في العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، حول لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية.

وكتب الوزير: "التقينا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. سنواصل تعزيز تعاوننا مع الأردن. القضية الفلسطينية أيضًا إلى جانب علاقاتنا الثنائية، من خلال بذل الجهود سويا".

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والأحد، انطلق الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

وينعقد الاجتماع بطلب من السعودية، دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.

ويبحث "اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي"، وفق بيان سابق للمنظمة (تضم 57 دولة مقرها جدة).

وأعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة الثلاثاء "سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت".

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