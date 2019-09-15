وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الفلسطيني في جدة

أنقرة/ الخليج 365

تشاووش أوغلو في تغريدة: "تناولنا مع أخي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي آخر المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي الغاشم".

- تركيا ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل، وستستمر في دعم الشعب الفلسطيني دائما.

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مدينة جدة السعودية.

وجرى اللقاء على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

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وقال تشاووش أوغلو في تغريدة حول اللقاء: "تناولنا مع أخي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي آخر المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الاسرائيلي الغاشم".

وشدد وزير الخارجية على أن تركيا ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل، وستستمر في دعم الشعب الفلسطيني دائما.

والثلاثاء الماضي، تعهد نتنياهو بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقوبلت تصريحات نتنياهو بإدانات عربية ودولية أكدت أن الإقدام على هذه الخطوة ينسف عملية السلام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.