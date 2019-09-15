أوروبا تدعو لضبط النفس بعد الهجمات على "أرامكو" السعودية

بروكسل/ الخليج 365

حذّر الاتحاد الأوروبي من أن الهجمات التي تعرض لها معملان لشركة "أرامكو" في السعودية، تهدد الأمن الإقليمي، ودعا إلى ضبط النفس.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الأحد.

وأشار البيان إلى أن الهجمات التي وقعت بطائرات مسيرة السبت على منشأتين لـ"أرامكو" في السعودية، يهدد الأمن الإقليمي.

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وأكّد أن الهجمات تقوض مبادرات الحوار وخفض التوتر، في هذه الفترة من التوتر الشديد في المنطقة.

ولفت إلى ضرورة الكشف عن الجهة المسؤولة عن الهجمات، داعيا بقوة إلى ضبط النفس.

وأعلنت السعودية، السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي المملكة؛ جراء هجوم بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".

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