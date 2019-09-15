وزیر هندي يبحث في الكويت الأوضاع الإقليمية

الكويت/ الخليج 365 بحث نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله، الأحد، مع وزیر الدولة للشؤون الخارجیة الھندي مورالي دھاران، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. ووفق وكالة الأنباء الكويتية فإن الجارالله استقبل الأحد وزیر الدولة للشؤون الخارجیة الھندي الذي یقوم بزیارة رسمیة للبلاد غير محددة المدة. وأوضحت أن الجانبين بحثا "عدد من أوجه العلاقات الثنائیة بین البلدین، إضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتین الاقلیمیة والدولیة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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