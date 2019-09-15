بعد 5 ساعات من بدء رئاسيات تونس.. نسبة المشاركة 16.3%

تونس / يامنة سالمي - الأسعد بن أحمد / الخليج 365

بلغت نسبة الإقبال على التصويت بالانتخابات الرئاسية التونسية في عموم البلاد 16.3% عند 13:00 صباحا بالتوقيت المحلي (12:00 ت غ)، أي بعد 5 ساعات من بدء الاقتراع.

أعلنت ذلك "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في مؤتمر صحفي عقدته بمركزها الإعلامي في العاصمة تونس.

وانطلقت عملية الاقتراع في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، وتتواصل حتى الـ06:00 مساءً (17:00 ت.غ).

وهذه ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة الياسمين في 2011، وتجرى لاختيار خليفة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو/تموز الماضي، عن 92 عاما، ما أدى إلى تبكير موعد الانتخابات التي كانت مقررة أصلا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحسب الجدول الذى تم توزيعه خلال المؤتمر، فإن أعلى نسب مشاركة كانت بدائرة "صفاقس 2" الانتخابية، حيث بلغت المشاركة 28.01 بالمئة، تليها دائرة "تونس2" بنسبة 23.94 بالمئة، ثم "نابل2" بنسبة 23.82 بالمئة.

بينما كانت أضعف نسب المشاركة بمحافظة باجة، حيث بلغت 4.98 بالمئة تليها القيروان بنسبة 6.08 بالمئة ثم المنستير بنسبة 8.24 بالمئة.

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في هذا السياق، أعلن محمد مرزوق رئيس منظمة "مراقبون في تونس" (غير حكومية) أن "أكثر من 97 بالمائة من مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها في التوقيت المحدد (الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي)، و3 بالمائة من المكاتب افتتحت بشكل متأخر قليلا، نتيجة إشكاليات بسيطة من قبيل فوضى في الصفوف وأسباب تقنية لوجستية مرتبطة بأقفال صناديق الاقتراع".

وأشار مرزوق إلى أن "3 آلاف مراقب من المنظمة انتشروا في 1001 مكتب اقتراع اليوم وكان انتشارهم ناجحا، إذ مكّننا ذلك من الحصول على أرقام تهم كافة مكاتب الاقتراع الموجودة في كامل البلاد (24 محافظة)".

وأضاف: "تمكّنا من الدخول إلى كل مكاتب الاقتراع التي برمجنا النفاذ إليها، وأكثر من 97 بالمائة من ملاحظينا تمكنوا من الدخول إلى هذه المكاتب، وتواجدنا بمعدّل ملاحظين اثنين في كل مكتب اقتراع".

وخصصت هيئة الانتخابات 4 آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل تونس، فيما تم فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، فيما تجاوز عدد نظرائهم بالداخل 7 ملايين.

وبعد إعلان مرشحين الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح أحد المرشحين، بات يتنافس فعليا في انتخابات الأحد 24 مرشحا، بالدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.