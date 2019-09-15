مركز فسيلة بر للإرشاد الأسري يُشارك بمهرجان صفري بيشة

صحيفة الخليج الإلكترونية

شارك مركز فسيلة بر للإرشاد الأسري بمهرجان صفري بيشة ٢٠١٩ حيث يعتبر المركز الأول في بيشة للإرشاد الأسري ويقدم خدمات إرشادية واستشارات أسريه وبرامج تخصصيه في المجالات الاجتماعيه والنفسيه والتربويه والقانونيه وحالات الإدمان.

ووضحت مسؤولة المركز الأستاذة “أمل القحطاني” أهم البرامج التي ينفذها المركز والتي من أهمها ملتقى مشروع أمومة و ملتقى باقة الطفل التابع لمؤسسة العنود الخيرية وملتقى قيادات برامج إثراء المعرفي

والجلسات الحوارية وبرامج تأهيل ما قبل الزواج ودبلوم الإرشاد الأسري، وتعتبر مبادرة أمد لدعم المدربات المستجدات من أهم المبادرات التي يقدمها المركز.

Advertisements

بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية لذوي أبطال الحد الجنوبي وللمطلقات والأرامل والأيتام وذوي الدخل المحدود.

كما بيّنت بأن جميع الاستشارات التي يُقدمها المركز تكون بسرية وخصوصية تامه من قبل فريق عمل متخصص ذو مؤهلات وخبرات عالية، علماً بأن أوقات الدوام للاستشارات من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساءاً

وفي الختام تتقدم إدارة مركز فسيلة بر للإرشاد الأسري بخالص الشكر والعرفان لمحافظ بيشة الأستاذ “محمد بن سعيد بن سبره” لدعمه المعنوي للمركز ومساهمته في نشر ثقافة المركز عن طريق المشاركة في خيمة مهرجان صفري بيشة.