مستشارة البيت الأبيض: مستعدون للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية

الخليج - سكاي نيوز

قالت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، الأحد، إن وزارة الطاقة الأميركية مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، مشيرة في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية.

وفي مقابلة مع برنامج “فوكس نيوز صنداي”، لم تستبعد كونواي إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها قالت إن هجمات أرامكو “لم تساعد” في هذا الصدد.

واتهمت الولايات المتحدة إيران أمس بمهاجمة المنشأتين.

وكانت وزارة الطاقة الأميركية أعلنت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة “مستعدة للاستعانة بموارد من احتياطيات النفط الاستراتيجية الخاصة بها إذا لزم الأمر لتعويض أي اضطرابات في أسواق النفط”، وذلك في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان مساء السبت، أن وزير الطاقة ريك بيري أمر مسؤولي الوزارة بالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة حول الخيارات المتاحة المحتملة للعمل الجماعي العالمي إذا لزم الأمر.

اتصال ترمب بالأمير محمد بن سلمان

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد تلقى اتصالًا هاتفياً، من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في السعودية فجراً.

وأكد الرئيس الأميركي مساء السبت استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي.

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