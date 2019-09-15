العراق ينفي استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيرة

نفى العراق اليوم الأحد استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيرة.
كما دعا العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى "التوجه لحل سلمي في اليمن".
وكان الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف معملين لشركة "أرامكو" السعودية النفطية العملاقة.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مصدر، وصفته بالمطلع على مجريات التحقيقات، القول إن الهجوم تم بواسطة طائرات مسيرة أقلعت من العراق وليس من اليمن، وفقا للمعلومات الأولية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم طهران بالوقوف وراء الهجوم الذي وصفه بأنه "غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم". وشدد على أنه "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".
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