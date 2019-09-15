الان تتابع شاهد.. قطيع من الأسود تتجول بالشارع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
شوهد قطيع من أسود تجوب المناطق السكنية بحرية في “ولاية غوجارات الهندية”، ما تسبب في حالة من الهلع لدى سكان المنطقة.
واقتحمت الأسود البلدة، بعد ليلة ماطرة، فيما تصاعد نباح الكلاب عند رؤية الأسود لطردها وتنبيه السكان بالخطر المحدق.
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