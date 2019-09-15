شاهد.. قطيع من الأسود تتجول بالشارع

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

شوهد قطيع من أسود تجوب المناطق السكنية بحرية في “ولاية غوجارات الهندية”، ما تسبب في حالة من الهلع لدى سكان المنطقة.

واقتحمت الأسود البلدة، بعد ليلة ماطرة، فيما تصاعد نباح الكلاب عند رؤية الأسود لطردها وتنبيه السكان بالخطر المحدق.