الأسد يستقبل مبعوث الرئيس الروسي وموسكو تؤكد على الشراكة الاستراتيجية

ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على فيسبوك، أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق.
وقالت الصفحة أن المبعوث الروسي لافرنتييف وضع الرئيس الأسد في صورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده يوم غد الأثنين في إطار مسار أستانة، والجهود الروسية المتواصلة من أجل تذليل العقبات التي تضعها بعض الدول، في المنطقة وخارجها، لتأخير التوصل إلى حل ينهي الحرب في سوريا.
وأضافت صفحة الرئاسة أن الوفد الروسي أكد أنه انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تربط سوريا وروسيا فإن موسكو عازمة على الاستمرار بالعمل مع دمشق للتخفيف من الآثار الناجمة عن الحرب الإرهابية المستمرة على الشعب السوري، وذلك بالتزامن مع مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب وتطهير الأراضي السورية كافة.
وختمت أن الحديث تطرق إلى تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.
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