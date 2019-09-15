الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات الهجوم على منشآت النفط السعودية

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أمستردام- سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، وقال "يشكل هجوم طائرات بدون طيار بالأمس على منشأتي أرامكو في المملكة العربية السعودية تهديدا حقيقا للأمن الإقليمي".
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وتابع البيان "نعرب عن تعاطفنا مع السلطات السعودية والشعب السعودي. ومن المهم الآن تحديد الحقائق بوضوح وتحديد المسؤولية أيضا عن هذا الهجوم المؤسف".
وشدد على أنه "في الوقت نفسه، تكرر بروكسل دعوتها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".
وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، صباح أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.
وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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