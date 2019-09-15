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© AP Photo / Emrah Gurel
وتابع: "كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالف للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الامن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود شعبنا وقيادته".
وقال أبو ردينة: إن "على المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لوقف الجنون الاسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية"، مجددا التأكيد على أن "الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار الوحيد على أرضه، وبدون تحقيق مطالبه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فلن يمكن تحقيق السلام والأمن".
وعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسة عامة بغور الأردن، صادق فيه، بالإجماع على شرعنة البؤرة الاستيطانيّة العشوائيّة "مفوؤوت يريحو"، قرب أريحا، بعدما تراجع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عن موقفه السابق الرافض لشرعنة البؤرة في فترة الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية ترد على عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية في "غور الأردن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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