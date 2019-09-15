تغريدة تكشف عن صاروخ جديد لـ"حزب الله"

ونشرت صفحة "ثائر الجنوب" على حسابها الشخصي على "تويتر" صورة لصاروخ ضخم وعليه شارة "حزب الله". وبحسب الصفحة فإن الصاروخ المذكور مختص بتدمير كافة البوارج العسكرية من جميع الأنواع.

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